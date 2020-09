Cruzeiro sai na frente, mas cede empate ao CRB e chega a 6º jogo sem vencer

O Cruzeiro voltou a sair com um tropeço pela Série B do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (7). O time empatou por 1 a 1 com o CRB, no Mineirão, pela oitava rodada da competição. O empate significou para os cruzeirenses o sexto jogo seguido sem uma vitória. Marcelo Moreno abriu o placar aos 36 minutos da etapa inicial, e Léo Gamalho empatou nos minutos finais do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe de Enderson Moreira, cada vez mais pressionado no cargo, ocupa a 16ª colocação, com cinco pontos. O CRB é o sétimo colocado, com 13. Na sexta (11), o time celeste voltará a campo, para enfrentar o Vitória. Os alagoanos receberão a Chapecoense no dia 14.

Folhapress