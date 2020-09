O Povo do Clube promove lives focadas na inclusão dos torcedores colorados

O Povo do Clube quer ficar ainda mais próximo dos torcedores colorados durante a pandemia da Covid-19. Pensando no papel que o Internacional representa, de clube mais inclusivo para as mulheres no Brasil, seja nas arquibancadas ou na política institucional, o movimento promoverá nos 13 e 26 de setembro duas lives temáticas.

Com o objetivo de tornar o estádio um lugar mais acessível, diverso e livre de preconceitos, o movimento O Povo do Clube convoca mulheres, homens, pessoas não binárias, comunidades LGBTQIA+, portadores de necessidades especiais e todos que queiram construir um espaço mais democrático e moderno, para assistir as lives do projeto “A mulherada faz o Inter”.

No domingo (13), às 14h, o coletivo promoverá um aquece para o jogo com a live “Um Inter sem preconceitos, livre de machismo”. Para falar sobre o tema, dois pesquisadores da área de gênero e diversidade, reconhecidos no ambiente social e acadêmico, participarão da transmissão ao vivo, abordando questões sobre machismo e racismo estrutural, além de assédio e violências simbólicas.

Já no sábado (26), também às 14h, o movimento promoverá um debate sobre o plano de gestão d’O Povo do Clube, contemplando questões como gênero, diversidade e inclusão.