Diante do Bahia, em casa, Inter tem a chance de manter a liderança do Brasileirão

O bom momento vivido pelo Inter no Campeonato Brasileiro pode ficar ainda melhor no domingo (6), às 16h. Diante do Bahia, no Beira-Rio, o Colorado tem a chance de confirmar a boa fase na competição. Para encarar os baianos, que demitiram o técnico Roger Machado após a derrota por 5 a 3 para o Flamengo, o técnico Eduardo Coudet deve ter força máxima, já que poupou alguns atletas no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, quarta-feira, em São Paulo.

A baixa segue sendo o volante Lindoso, afastado após testar positivo para Covid-19. Por outro lado, o time deve ter os retornos do zagueiro Zé Gabriel e do lateral-direito Saravia. Quem ganhou espaço depois da bela atuação no Allianz Parque foi o jovem Jhonny. Com isso, ele se credencia para brigar por uma vaga no meio-campo colorado.

A direção agiu rápido para tentar repor a baixa de Guerrero. Em uma semana, o departamento de futebol buscou os atacantes Abel Hernández (uruguaio) e o Leandro Fernández (argentino). Eles ainda não têm previsão para estrear. O uruguaio é o mais próximo de vestir a camisa vermelha, já que participou de alguns treinos com os companheiros. Abel pode estar liberado pelo lado burocrático, mas a parte física deve brecar sua estreia.