Netflix anuncia série ficcional sobre Ayrton Senna

A Netflix e a produtora Gullane trabalham no primeiro drama ficcional sobre o tricampeão da F-1 Ayrton Senna, conforme anunciado nesta quinta-feira (3) pela plataforma de streaming.

De acordo com o comunicado, a minissérie será gravada em inglês e português e terá oito episódios. O lançamento está previsto para 2022. O ponto de partida da obra será o começo da carreira internacional do brasileiro, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford.

Além das conquistas na pista e da morte trágica aos 34 anos, após acidente no circuito de Ímola, em 1994, a produção promete destrinchar a personalidade e as relações familiares do tricampeão, uma das principais figuras da história do esporte brasileiro.

A família Senna tem participação ativa na realização da série e concedeu acesso à casa em que Ayrton cresceu, na Grande São Paulo, para as filmagens. Não foram divulgadas informações sobre elenco e demais integrantes do projeto.

"É muito especial poder anunciar que contaremos a história que poucos conhecem dele. A família Senna está empenhada em fazer desse projeto algo totalmente único e inédito", disse Viviane Senna, irmã de Ayrton, em comunicado divulgado pela Netflix.

Folhapress