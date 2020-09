Precisando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, Grêmio recebe o Sport na Arena

Depois de quatro empates seguidos, chegou o momento de o Grêmio voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Após a conquista do Gauchão, o Tricolor volta a campo nesta quinta-feira (3), às 19h, na Arena, para enfrentar o Sport, pela 7ª rodada da competição. Para encarar os pernambucanos, o técnico Renato Portaluppi não deve contar com Maicon, ainda se recuperando de lesões musculares. Ele não participou do treino desta quarta-feira (2).

Por outro lado, o atacante Pepê deve estar de volta. Ele participou normalmente da atividade e fica à disposição. Dessa forma, a provável escalação gremista tem Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Lucas Silva, Alisson, Jean Pyerre e Pepê (Éverton); Diego Souza.

Fora de campo, a direção segue no mercado em busca de reforços. O mais perto de um acerto é o volante Wellington Martins, do Athletico-PR. O jogador de 29 anos foi indicado por Portaluppi. Já o negócio com o atacante Gilberto recuou devido à alta pedida do Bahia, que afirmou que o jogador só sai por € 4 milhões (mais de R$ 25 milhões).