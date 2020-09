Volante Rodrigo Lindoso testa positivo para Covid-19 antes de partida contra Palmeiras

O volante do Internacional Rodrigo Lindoso, 31 anos, foi diagnosticado com Covid-19 na última bateria de testes antes do jogo contra o Palmeiras , nesta quarta-feira (2), em São Paulo. Com o desfalque, Musto deve retornar ao time titular.

Lindoso vinha sendo titular de Coudet desde a retomada do futebol, em julho. O meia João Peglow e o zagueiro Lucas Ribeiro já eram ausências confirmadas também por testarem positivo para o novo coronavírus na semana passada.

O Inter entra em campo esta noite contra os comandados de Vanderlei Luxemburgo, às 21h30min, no Allianz Parque. A partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão. No momento, o Colorado lidera a competição, enquanto o Palmeiras está em sexto lugar.