Com Olympiacos, novo time de Rafinha, Uefa sorteia playoffs da Liga dos Campeões

duelos da terceira fase eliminatória Um dia depois de definir os, a Uefa realizou nesta terça-feira, em sua sede na cidade de Nyon, na Suíça, o sorteio da fase de playoffs da Liga dos Campeões da Europa. Serão seis confrontos que definirão os últimos classificados para a fase de grupos da competição, que terá 32 equipes.

Novo time do lateral-direito brasileiro Rafinha, que deixou o Flamengo recentemente, o Olympiacos é um dos quatro clubes que se classificaram direto a esta fase de playoffs. O time da Grécia vai encarar o vencedor do duelo entre Omonia, do Chipre, e Estrela Vermelha, da Sérvia, que ainda se enfrentarão pela terceira fase eliminatória.

Em outro duelo dos playoffs, o Benfica, do técnico português Jorge Jesus, poderá ter pela frente o Krasnodar, da Rússia. Antes, porém, o clube de Lisboa encara no próximo dia 15 o PAOK, da Grécia, fora de casa, em jogo único pela terceira fase.

Os playoffs, por sua vez, serão definidos em sistema de ida e volta, com os duelos acontecendo em 22/23 de setembro e 29/30 do mesmo mês. Os perdedores desta etapa vão direto para a fase de grupos da Liga Europa.

Confira os playoffs da Liga dos Campeões:

Slavia Praga (RCH) x Young Boys (SUI)/Midtjylland (DIN)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)/Dínamo Brest (BIE) x Red Bull Salzburg (AUT)

Olympiacos (GRE) x Estrela Vermelha (SER)/Omonia (CYP)

Qarabag (AZE)/Molde (NOR) x Dínamo Zagreb (CRO)/Ferencváros (HUN)

Krasnodar (RUS) x Benfica (POR)/PAOK (GRE)

Gent (BEL)/Rapid Viena (AUT) x Dínamo de Kiev (UCR)/AZ Alkmaar (HOL)

Agência Estado