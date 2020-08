Série B - Pela 6ª rodada, nesta sexta-feira (28), jogam Oeste x Avaí (19h15min), Cuiabá x Chapecoense (20h30min) e Guarani x Náutico (21h30min). No sábado (29) tem Juventude x Botafogo-SP (11h), Vitória x Paraná (16h30min), Cruzeiro x América-MG e Figueirense x Confiança-SE (19h) e Sampaio Corrêa x Ponte Preta (21h). No domingo (30), se enfrentam CSA x CRB e Operário-PR x Brasil-Pel (19h).

Série C - Pela 4ª rodada, no domingo (30), às 16h, no Passo D'Areia, o São José recebe os cariocas do Volta Redonda.

Figueirense - O clube catarinense oficializou, nesta quinta-feira (27), a contratação de Elano como técnico para a disputa da Série B. O ex-meia de 39 anos assume o comando do Alvinegro após a demissão de Márcio Coelho

Boxe - Neste sábado (29), a partir das 20h30min, na Arena de Lutas, em São Paulo, o Boxing For You, maior evento da arte nacional, terá sua 9ª edição com a presença dos medalhistas olímpicos Robson Conceição e Esquiva Falcão. Os envolvidos nas quatro lutas irão passar por exames rígidos, preparados pelo Conselho Nacional de Boxe e aprovados pelas autoridades sanitárias.

Fórmula 1 - Após um final de semana de recesso, a categoria volta às pitas neste final de semana. No domingo (30), às 10h10min, ocorre o GP da Bélgica, no tradicional circuito de Spa-Francorchamps. O treino classificatório será no sábado (29), às 10h. Lewis Hamilton lidera o Mundial com 132 pontos, seguido por Max Verstappen (95) e Valtteri Bottas (89).