Grêmio - Aos 17 anos e ainda sem ter atuado pela equipe profissional, Diego Rosa foi negociado com o grupo que administra o Manchester City e outros clubes. Embora já tenha sido vendido, o meio-campista irá se transferir para a Europa apenas em janeiro de 2021. A negociação foi confirmada pela Rec Sports, empresa que gere a carreira do atleta.

Copa do Brasil - Nesta quinta-feira (27), pelos jogos de volta da 3ª fase, às 19h, jogam Brusque (1) x (0) Brasil-Pel. Mais tarde, às 21h30min, no Passo D'Areia, tem São José (0) x (2) Atlético-GO. Nesta quarta-feira (26), o Juventude avançou à próxima fase. Após repetir o 1 a 1 com o América-RN, o time da Serra venceu nos pênaltis por 5 a 3. Já o Cruzeiro apenas empatou com o CRB em 1 a 1 e, como havia perdido por 2 a 0 na ida, deu adeus à competição.

Doping - Camilla Lopes, melhor atleta do País na ginástica de trampolim, foi flagrada com um diurético proibido, em prova do Campeonato Mundial disputado no ano passado em Tóquio, no Japão. Camilla foi suspensa por nove meses, mas já está liberada para voltar a treinar e competir.

NBA - Os jogadores do Milwaukee Bucks decidiram não entrar em quadra para enfrentar o Orlando Magic, nesta quarta-feira (26), em jogo que seria válido pelos playoffs da liga norte-americana de basquete. O boicote foi um protesto contra mais um ato de violência policial nos EUA.