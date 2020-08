Copa do Brasil - Nesta quarta-feira (26), serão disputados mais quatro jogos de volta da terceira fase do torneio, paralisado por cinco meses devido à pandemia de Covid-19. Às 16h, tem América-RN (1) x (1) Juventude e CRB (2) x (0) Cruzeiro. Às 19h, se enfrentam Paraná (0) x (1) Botafogo. E, às 21h30min, jogam Vitória (0) x (1) Ceará e Goiás (1) x (0) Vasco.

Fórmula 1 - A categoria completou, nesta terça-feira (25), o calendário da temporada 2020 com quatro corridas, sendo uma delas na Turquia, que não organiza um GP desde 2011, mas descartou a possibilidade de realizar uma prova na China, fechando o cronograma deste ano com 17 etapas. O GP da Turquia será disputado em 15 de novembro, no Istanbul Park, que antecederá uma rodada dupla no Bahrein - a prova com o nome do país será no dia 29, com o GP do Sakhir ocorrendo em 6 de dezembro. A prova de encerramento será o GP de Abu Dabi, no Circuito Yas Marina, uma semana depois, no dia 13.