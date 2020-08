Enquanto o técnico Eduardo Coudet tem a semana cheia de treinos para preparar o time para o jogo com o Botafogo, no sábado (29), às 16h, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o departamento de futebol segue no mercado em busca de uma reposição para Paolo Guerrero. O peruano está fora do restante da temporada pelo rompimento dos ligamentos cruzados do joelho.