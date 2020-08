Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Série B - Resultados da 5ª rodada: América-MG 2x1 Oeste, Ponte Preta 2x1 CSA, Avaí 0x2 Cuiabá, Náutico 3x3 Juventude, Botafogo-SP 0x1 Figueirense, CRB 2x2 Vitória, Paraná 0x0 Operário-PR e Confiança-SE 1x1 Cruzeiro. O jogo entre Brasil-Pel x Sampaio Corrêa foi adiado por um surto de Covid-19 no time maranhense. Nesta segunda-feira (24), às 20h, tem Chapecoense x Guarani.

Série C - Neste domingo (23), pela 3ª rodada do Grupo B, o Ypiranga foi a Minas Gerais e empatou com o Boa Esporte em 1 a 1. Na quinta-feira (20), o São José bateu o Brusque por 1 a 0, em casa.