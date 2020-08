O Grêmio tem três desafios importantes contra o Flamengo nesta quarta-feira (19), às 19h15min, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro: manter-se invicto na competição, tentar melhorar a produção ofensiva, que caiu muito desde a saída de Everton, e vencer a primeira partida fora de casa. Antes do embarque para o Rio de Janeiro, todos os jogadores realizaram exame e testaram negativo para a Covid-19.

O Tricolor está invicto no Brasileirão, pois superou o Fluminense na estreia e empatou os confrontos seguintes com Ceará e Corinthians, por 1 a 1 e 0 a 0, respectivamente. A ideia do técnico Renato Portaluppi era somar o máximo de pontos nesta largada, já que não tem outras competições. Atualmente, com cinco pontos, ocupa a sexta colocação, a quatro do líder Atlético-MG.

No entanto, a falta de efetividade do ataque, sem Cebolinha, negociado com o Benfica, baixou o desempenho ofensivo da equipe que, agora, tenta achar soluções para que volte a balançar as redes mais vezes. Em três partidas, foram apenas dois gols marcados. Uma alternativa pode ser o meia-atacante Everton, que chegará do São Paulo, em troca envolvendo a ida do atacante Luciano para o clube paulista, concretizada nesta terça-feira (18).

A tendência é de que Portaluppi mande o que tem de melhor a campo. Assim, a formação deve ser a mesma ou muito próxima da que empatou com o Corinthians na rodada anterior, com Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique e Jean Pyerre, Alisson e Pepê; Diego Souza.

Após o duelo, a delegação segue no Rio de Janeiro, já que no próximo domingo (23), enfrenta o Vasco, em São Januário. Para esta partida, é provável que alguns atletas sejam preservados, pois na quarta-feira (26), o Tricolor tem a primeira partida da final do Gauchão, contra o Caxias.