Grêmio perde pênalti e empata com o Corinthians

Estivessem as arquibancadas da Arena repletas de torcedores presenciais, ao invés de preenchidas pelo apoio artificial vindo do sistema de som, e os jogadores do Grêmio possivelmente teriam ouvido murmúrios de preocupação ao final do empate em 0 a 0 com o Corinthians, no sábado. Afinal, o segundo empate consecutivo no Brasileirão mostrou um Tricolor bem intencionado, mas com sérias dificuldades em encontrar o caminho das redes, com direito a pênalti desperdiçado por Diego Souza. Agora com 5 pontos em três jogos, o time de Renato Portaluppi se vê um pouco mais distante das primeiras posições na competição nacional.

Jogando com uma equipe bem próxima da ideal, o Grêmio chegou a encurralar os corintianos no começo da partida, mas tinha dificuldade em criar chances claras de gol. As melhores chances gremistas na primeira etapa vieram em cruzamentos na área, com Pepê forçando Cássio a boa defesa e, minutos depois, Geromel chegando atrasado no carrinho para o gol vazio.

O Corinthians foi apático no primeiro tempo, e não conseguiu melhorar muito na segunda etapa. Luan, em seu retorno à Arena, teve presença apagada e acabou substituído. O Tricolor, por sua vez, continuava insistindo. Aos 9 minutos da etapa final, em uma escaramuça dentro da área, Alisson acabou tendo a chance do gol duas vezes, mas foi bloqueado por Gil e Cássio, respectivamente. Minutos depois, Jean Pyerre chutou a bola no travessão.

Mas a chance de ouro veio aos 28. Diego Souza invadiu a área pela esquerda e foi atingido dentro da área. Após consultar o VAR, a arbitragem marcou pênalti. Na guerra de nervos da cobrança, porém, deu Cássio: atrasando o pulo, o goleiro acabou induzindo Diego Souza a abrir demais o chute, jogando a bola para fora. Na maratona futebolística resultante da pandemia, a próxima chance de três pontos para o Grêmio é quarta-feira, fora de casa, contra o Flamengo.