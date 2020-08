Fim de semana para conhecer os últimos semifinalistas da Liga dos Campeões

duelos sendo disputados em Lisboa, Portugal O mais charmoso e tradicional torneio de clubes do Velho Continente conhece neste final de semana os últimos dois semifinalistas. A Liga dos Campeões está sendo disputada em formato excepcional, com todos os, por causa da pandemia do novo coronavírus. O milionário PSG e o novato RB Leipzig já estão assegurados na próxima fase, que será realizada na próxima terça-feira (18).

Na quarta-feira (12), o time de Neymar e companhia sofreu para superar os italianos do Atalanta. Depois de estar perdendo até os 44 minutos do segundo tempo, os franceses conseguiram dois gols em três minutos e avançaram à semi da competição pela segunda vez na história. O adversário será o RB Leipzig.

Grande surpresa desta Champions, o clube alemão, fundado há apenas 11 anos, eliminou o experiente Atlético de Madrid nesta quinta-feira (13). Novato na fase de mata-mata, o time bem organizado superou a equipe do argentino Diego Simeone por 2 a 1.

Os alemães saíram na frente com gol do espanhol Dani Olmo, aos quatro minutos da etapa final. Os espanhóis empataram, de pênalti, com o jovem português João Félix, aos 25. Só que aos 42, o norte-americano Adams garantiu a jovem equipe entre os quatro melhores times europeus em 2020.

Barcelona Nesta sexta-feira (14) será conhecido mais um semifinalista, na partida que define qual o último campeão que seguirá vivo nesta edição do torneio. Com todos os demais ganhadores do torneio já tendo sido eliminados,e Bayern de Munique vão duelar às 16h, no estádio da Luz, em Lisboa.

Barça e Bayern já venceram a Liga dos Campeões cinco vezes e estão nas quartas de final pela 18ª vez, mas ganharam o torneio pela última vez há cinco e sete anos, respectivamente. É para tentar encerrar esse jejum em 23 de agosto que vão se enfrentar agora. Esta será a quinta vez que os clubes vão duelar em um mata-mata europeu, sendo que o time que avançou sempre conquistou o título na sequência.