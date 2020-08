Com proteção na perna esquerda, Messi treina e deixa de ser dúvida no Barcelona

Os torcedores do Barcelona tiveram uma boa notícia nesta terça-feira (11). Após ter sofrido uma pancada na perna esquerda na vitória sobre o Napoli, no último sábado, o craque argentino Lionel Messi ficou sem treinar por dois dias, mas participou normalmente das atividades do dia e deixou de ser dúvida para a partida contra o Bayern de Munique, nesta sexta, em Lisboa, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

No treinamento desta terça-feira, Messi foi visto com uma proteção na perna esquerda, no local onde sofreu uma dura entrada do zagueiro senegalês Koulibaly durante a vitória por 3 a 1 sobre o time italiano, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pelas oitavas de final da competição europeia. O lance gerou o pênalti do terceiro gol do Barcelona.

Com sua presença em campo, Messi não será problema para o técnico Quique Setién definir a escalação do time titular. O elenco ainda treina nesta quarta-feira em Barcelona antes da viagem para a capital de Portugal, que receberá as fases decisivas da Liga dos Campeões.

Quem pode fazer parte desse grupo é o atacante Ousmane Dembélé, que também treinou nesta terça-feira com o resto da equipe. Lesionado no final de novembro do ano passado, o francês não voltou a jogar desde então, disputando apenas nove partidas em toda a temporada 2019/2020. Mas poderá ser um reforço para Quique Setién no duelo contra os alemães.

"É um grandíssimo time, mas nós também somos. Todos os rivais vão ser forte e os jogos serão muito complicados. Para nós, mas também para o Bayern", afirmou o treinador do Barcelona.