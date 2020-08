Grêmio - Enquanto a equipe se prepara para a partida diante do Ceará, na quarta-feira (12), às 21h30min, fora de casa, a direção está no mercado em busca de reforços para o ataque. Com as saídas de Everton e André, o departamento de futebol busca até três nomes para a posição. Quem também está na mira tricolor é o meia Robinho, que teve seu contrato rescindido com o Cruzeiro e está sem clube.

Série B - A 2ª rodada começa nesta terça-feira (11), às 19h15min, com Botafogo-SP x Confiança-SE, Brasil-Pel x Ponte Preta e Sampaio Corrêa x Juventude. Às 20h30min, tem Guarani x Cruzeiro, Paraná x Avaí. E, às 21h30min, se enfrentam América-MG x Cuiabá, Figueirense x Vitória e Náutico x Operário-PR.

CBF - O fato de o jogo entre Goiás e São Paulo ter sido suspenso minutos antes de a bola rolar, no domingo (9), ligou um sinal de alerta. A entidade deve fazer mudanças nos protocolos de saúde e no controle dos exames para Covid-19 no futebol. A principal é a possibilidade de os clubes fazerem exames fora do Hospital Albert Einstein.

Rogério Zimmermann - O técnico, ex-Brasil de Pelotas, foi anunciado nesta segunda-feira (10) como novo treinador do Botafogo-PB. A missão do gaúcho de 55 anos é levar a equipe à Serie B.

Falecimento - James Harris, ex-membro da World Wrestling Entertainment (WWE) e uma das estrelas da luta livre, morreu domingo (9), aos 70 anos, nos EUA. Ele lutava contra vários problemas de saúde e foi diagnosticado com Covid-19, contraída em um hospital.