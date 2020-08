Notas Esportivas

Grêmio - O clube divulgou nesta terça-feira (4) o balanço financeiro do segundo trimestre de 2020. Os números apresentados trazem boas notícias. Mesmo em meio à pandemia, o Tricolor teve superávit de R$ 18,5 milhões entre abril e junho. No acumulado do primeiro semestre, o superávit é de R$ 30,8 milhões.