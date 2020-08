STJD defere pedido do Goiás e suspende jogo contra o São Paulo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O jogo entre Goiás e São Paulo, que deveria acontecer neste domingo (9), às 16h, em Goiânia, está suspenso. A decisão foi comunicada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

O presidente do órgão, Otávio Noronha deferiu o pedido do clube goiano para não entrar em campo após os casos de Covid-19 detectados no elenco esmeraldino.

O São Paulo chegou a entrar em campo para a partida, mas os jogadores do Goiás ficaram nos vestiários e o clube afirmou que não disputaria a partida.

De acordo com o clube goiano, dez jogadores do elenco, oito deles titulares da equipe, receberam testes positivos de Covid-19. Os exames foram realizados nos 26 atletas do grupo na última sexta (7), mas entregues apenas na manhã deste domingo.

Com tantos jogadores indisponíveis para a partida, o clube, que realizou novos testes antes do jogo, acionou o STJD para pedir o adiamento da partida.

Ainda segundo o Goiás, os primeiros testes feitos na última quinta-feira (6) foram invalidados em razão de uma falha do laboratório escolhido pela CBF. A nova bateria de exames só pôde ser realizada na sexta e os resultados não puderam ficar prontos 24 horas antes do jogo, como determina o protocolo sanitário da competição.

"Para agravar mais a situação, os contaminados estavam concentrados, dormindo dois atletas por quarto", afirma o clube em nota.

O Hospital Albert Einstein, parceiro da CBF no processo de realização e monitoramento dos testes de Covid-19 nos clubes, confirmou que houve uma falha nos procedimentos dos exames de atletas do Goiás.

"O Hospital Israelita Albert Einstein identificou uma falha técnica na coleta das amostras, feita em um laboratório parceiro em Goiás, para realização de teste RT-PCR em atletas e equipes dos clubes Vila Nova e Goiás. Solicitou, portanto, novas amostras antes do processamento dos exames. Elas foram refeitas e encaminhadas para análise no laboratório do hospital em São Paulo, sem nenhum prejuízo aos prazos estabelecidos para apresentação dos resultados", disse o Einstein, em nota encaminhada à reportagem.

Antes da quartas de final do Campeonato Paulista entre Red Bull Bragantino e Corinthians, o Einstein já havia enfrentado problemas com o diagnóstico equivocado de 26 profissionais do clube de Bragança que estariam infectados, nove deles jogadores.

Os testes foram refeitos em outras instituições médicas, que não detectaram casos positivos. O Einstein, então, realizou novamente os exames nos atletas do Bragantino, que confirmaram o diagnóstico de outros laboratórios: o clube não tinha profissionais contagiados com a Covid-19.

O Brasileiro iniciou neste fim de semana, o mesmo em que o Brasil superou a marca de 100 mil mortes decorrentes da Covid-19. Por conta da pandemia, três partidas da primeira rodada da Série A do Nacional precisaram ser adiadas, já que há estaduais que terminaram somente neste fim de semana, como o Paulista e o Baiano.