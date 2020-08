Guerrero marca e Inter vence Coritiba fora na estreia do Brasileirão

O Internacional estreou no Campeonato Brasileiro com vitória fora de casa. Neste sábado (8), o time gaúcho venceu o Coritiba por 1 a 0 no estádio Couto Pereira. Em jogo de poucas oportunidades e vários erros, Paolo Guerrero balançou as redes no segundo tempo e garantiu o com triunfo para o time colorado.

A vitória em terras paranaenses alivia o ambiente do Internacional, que passou a sofrer fortes críticas e pressão depois de outra derrota em Grenal - são nove clássicos sem ganhar.

Para o Coritiba, o tropeço em casa aumenta a dor de cabeça. O time de Eduardo Barroca também perdeu o duelo contra o rival, no caso o Athletico-PR, recentemente.

Na próxima rodada, o Coritiba visita o Bahia e o Internacional recebe o Santos. O jogo em Salvador acontece na quarta-feira (12), às 20h30 (horário de Brasília) e a partida em Porto Alegre está marcada para quinta (13), às 19h30.

O gol foi de Paolo Guerrero, mas graças a Thiago Galhardo. O camisa 17 entrou no segundo tempo e precisou de menos de cinco minutos para dar a assistência ao centroavante. Fez rápido o que ninguém tinha conseguido antes do jogo.

O camisa 7 não se omitiu. Tentou, mas errou bastante e ainda jogou fora a melhor chance do Internacional na partida. No segundo tempo, cara a cara com Wilson, chutou em cima do goleiro.

No primeiro tempo, Matheus Galdezani quase fez valer a "lei do ex". O volante do Coritiba acertou o travessão em belo chute de fora da área. Galdezani passou por Porto Alegre em 2019, mas não chegou a jogar. Uma grave lesão em treino o impediu de atuar.

O Coritiba pressionou o Internacional no início do jogo, mas não tirou proveito do cenário que conseguiu criar até os 15 minutos. No decorrer do primeiro tempo, o time da casa passou a perder controle e viu o adversário atacar. A estratégia, então, foi aproveitar as costas de Saravia e Moisés. Por ali, nasceu o lance que Galdezani concluiu no travessão.

A atuação do time da casa definhou depois do intervalo. Sem melhorar a profundidade,o Coritiba ainda viu a defesa ficar mais acessível ao Internacional. Quando levou o gol, deu sinais de que não conseguiria reagir.

O Internacional fez mais de 20 cruzamentos em todo o jogo, fugindo da característica do time na temporada. O expediente se explica pela atuação fraca, sem criatividade, mas não funcionou.

O gol da vitória nasceu em lance raro no jogo, mas que é alinhado à ideia de futebol de Coudet: bola por baixo e com alguém dando assistência para Guerrero perto da área.

A dificuldade em sair com a bola por baixo, com toques curtos, fez o Internacional começar o jogo usando bolas longas para Guerrero. Mas, antes da metade do primeiro tempo, o time passou para outra fase: com domínio do meio-campo e nada de profundidade. Nem a presença de Pottker deu fôlego. As melhores chances saíram dos pés de Saravia e Moisés, que obrigaram Wilson a defender.

No segundo tempo, Moisés e Saravia fizeram os cruzamentos aumentarem em profusão. Pottker chegou a ficar cara a cara com o goleiro e perdeu. Coube a Guerrero desequilibrar logo após duas trocas darem um pouco mais de criatividade ao time.

CORITIBA

Wilson; Patrick Vieira, Rodolfo, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Galdezani (Matheus Bueno), Gabriel (Vanderlei), Ruy (Renê Júnior) e Robson (Welissol); Igor Jesus (Sassá). T.: Eduardo Barroca

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Cuesta e Moisés; Lindoso, Praxedes (Thiago Galhardo), Marcos Guilherme (Boschilia) e Patrick; Pottker e Guerrero (Zé Gabriel). T.: Eduardo Coudet