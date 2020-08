Inter busca vitória fora sobre o Coritiba para acalmar a torcida e evitar crise

após um duro fracasso no Gauchão O Inter encara a estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado (8), contra o Coritiba, como uma oportunidade de curar as cicatrizes e virar a página. Vindo de derrota para o maior rival e protestos da torcida, o Colorado inicia a caminhada no Nacional às 19h30min, no estádio Couto Pereira, no Paraná.

O técnico Eduardo Coudet comandou apenas um treino de preparação com a equipe titular, nesta sexta-feira, em atividade conturbada pela presença hostil de alguns torcedores nos arredores do CT do Parque Gigante. Cerca de 20 pessoas foram detidas por tentativa de invasão ao local e lançamento de rojões.

"Depois desse Gre-Nal, só tem um jeito de tentar minimamente dar sinais de reverter, que é começar o Brasileirão ganhando, mesmo que fora de casa", declarou o diretor de futebol Rodrigo Caetano.

O Inter ficou de fora da decisão estadual após a queda por 2 a 0 diante do Grêmio, na última quarta-feira, pela semifinal do segundo turno. O time já havia sido eliminado pelo arquirrival na primeira etapa do Gauchão e já acumula nove tropeços consecutivos no clássico (cinco derrotas e quatro empates).

O time deve ter novidades para a estreia na Série A. Suspenso no clássico, Saravia retorna à lateral-direita no lugar de Rodinei. No meio de campo, Rodrigo Lindoso deve recuperar a titularidade na vaga de Musto, enquanto Edenilson, que nem viajou, com dores no tornozelo, deve dar lugar a Patrick. Um provável time pode ter Marcelo Lomba; Saravia, Fuchs, Cuesta e Moisés; Lindoso, Praxedes (Patrick), Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo e Guerrero.

Anunciado como reforço no início da semana, Yuri Alberto, ex-Santos, foi integrado ao elenco, mas ainda não está inscrito e nem viajou com o grupo. O atacante de 19 anos deverá ser regularizado para a próxima rodada.