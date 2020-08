Gabriel Jesus brilha, City vence de novo e elimina o Real Madrid

O Manchester City soube tirar vantagem das falhas do zagueiro Raphael Varane nesta sexta-feira (7) e venceu mais uma vez o Real Madrid, assegurando sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Jogando em casa, no Etihad Stadium, o time inglês contou com atuação atenta de Gabriel Jesus para repetir a vitória da ida, por 2 a 1, eliminado o recordista de títulos da principal competição de clubes da Europa.

O atacante brasileiro foi o grande destaque da partida ao marcar um gol e dar assistência para outro. Nos dois lances decisivos, ele foi ágil ao aproveitar erros bobos de Varane para levar o City aos gols. Com o triunfo, a equipe de Pep Guardiola encerrou o duelo com o placar agregado de 4 a 2. Já o Real, vestido com uniforme cor de rosa, voltou a se despedir da Liga nas oitavas de final, como fizera na temporada passada, diante do Ajax.

Lyon, algoz da Juventus nesta sexta. Ingleses e franceses vão duelar no dia 15, em Lisboa, sede da reta final da competição. Nas quartas de final, o City terá pela frente oO time de Cristiano Ronaldo venceu por 2 a 1, mas foi eliminado por ter sido batido na ida por 1 a 0 e por ter levado gol em casa.

Gabriel Jesus foi quem brilhou primeiro. Logo aos oito minutos, quando o zagueiro Varane "dormiu" na saída de bola. O brasileiro fez a roubada dentro da área e só entregou nos pés de Sterling, que bateu para as redes, sem marcação, diante da surpresa da defesa espanhola.

Do outro lado, Rodrygo fez a sua parte aos 27 minutos, acertando preciso passe na cabeça de Benzema, que escorou com firmeza, no canto esquerdo do goleiro Ederson: 1 a 1. Só que aos 22 minutos, com mais uma ajuda de Varane, cometeu duas falhas em sequência ao tentar recuar a bola para o goleiro do Real. No primeiro, errou a bola. No segundo, bateu fraco e permitiu a Gabriel Jesus interceptar o lance e desviar para o gol, com Courtois vendido na jogada.

Sem dificuldade, o time inglês confirmou o melhor momento e garantiu presença na reta final da Liga dos Campeões, em busca do inédito título europeu.