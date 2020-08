Federação Gaúcha de Futebol define datas das finais do Gauchão

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou na tarde desta quinta-feira (6) as datas da grande final do Campeonato Gaúcho 2020, entre Grêmio e Caxias. Após não haver comum acordo entre os presidentes dois dois clubes, em reunião realizada pela manhã, ficou definido que o campeão estadual será definido em duas partidas.

O primeiro confronto ocorrerá no dia 26 de agosto, às 21h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O segundo enfrentamento será realizado no dia 30 de agosto, às 16h, na Arena, em Porto Alegre.

O Caxias queria que o campeão fosse conhecido em jogo único, a ser disputado já neste domingo. O Grêmio, porém, não aceitou uma mudança no regulamento, e exigiu a realização de dois confrontos. A CBF admitia a possibilidade de adiar a estreia gremista no Campeonato Brasileiro, que ocorrerá às 19h de domingo, contra o Fluminense, na Arena. Entretanto, isso só seria feito se a decisão do Gauchão ocorresse em jogo único.