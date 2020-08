Santos demite Jesualdo e prioriza nome experiente no mercado

O Santos oficializou nesta quarta-feira (5) a demissão de Jesualdo Ferreira, 74 anos. A queda do técnico português foi precipitada pela eliminação para a Ponte Preta, na última quinta-feira (30), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O clube já definiu como alvo a busca por um nome também experiente como substituto. A avaliação inicial da cúpula santista é de que o momento de crise interna não permite a aposta em um perfil mais jovem, com menos bagagem.

Antes da vinda de Jesualdo, os argentinos Sebástian Beccaecce, 39, e Gabriel Heinze, 42, estavam entre os favoritos. O primeiro está empregado no Racing e o segundo deixou o comando do Vélez Sarsfield em março.

A decisão pelo rompimento do vínculo com Jesualdo foi tomada após nova reunião entre o presidente José Carlos Peres e os sete membros do Comitê de Gestão do clube. A equipe estreia no Campeonato Brasileiro no domingo (9), contra o Red Bull Bragantino.

O treinador deixa o Santos após 15 jogos, com seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 48,8% dos pontos. Desempenho comparável ao de Jair Ventura, primeiro treinador da era Peres no clube, que teve aproveitamento de 44,4% no Santos.