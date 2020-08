Imprensa portuguesa dá como certa ida de Everton para o Benfica

A história de Everton Cebolinha do Grêmio pode estar próxima do fim. O Grenal desta quarta-feira (5), na Arena, que define o campeão do segundo turno do Campeonato Gaúcho, pode ser a última partida do atacante com a camiseta tricolor. Isso porque a imprensa portuguesa já dá como certa a ida do jogador para o Benfica, de Jorge Jesus.

O avante gremista iria para Lisboa vendido por € 22 milhões (cerca de R$ 137,9 milhões). Conforme o jornal esportivo A Bola, de Lisboa, Everton embarcaria já nesta quarta-feira para Portugal, mas, em Porto Alegre, a expectativa é de que ele entre em campo contra o Inter à noite.

Os clubes ainda estariam negociando a forma de pagamento. Os portugueses ofereceram quitar o valor no decorrer de cinco anos, período do contrato a ser assinado com o jogador. O Grêmio não aceitou a proposta e as negociações prosseguem.

O Grêmio tem 50% dos direitos do jogador. Os ingleses do Everton, também estariam na briga para levar o jogador, mas Cebolinha daria preferência para o time de Jesus, que pediu a sua contração.

Aos 24 anos, Everton virou titular do time em 2018. Em 2019, brilhou na Copa América pela seleção brasileira, na qual foi artilheiro da competição.