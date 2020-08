Grenal 426 vai decidir returno do Gauchão nesta quarta-feira

Mais uma vez, o Rio Grande do Sul vai ficar grudado na frente da televisão, concentrando nos lances de um Grenal. Neste domingo (2), Inter e Grêmio venceram as semifinais e garantiram vagas na decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho, que será disputada na próxima quarta-feira (5). Quem triunfar na Arena, no meio de semana, leva a Taça Francisco Novelletto e garante passagem para a decisão do campeonato, em data ainda a definir – o Caxias, que venceu o primeiro turno, já está garantido na finalíssima.

Após decisão da prefeitura de Porto Alegre, os times da Capital puderam voltar a disputar jogos em seus estádios neste final de semana. No Beira-Rio, o Colorado começou avassalador, com três gols em 15 minutos e uma goleada final de 4 a 0 sobre o Esportivo. Mais tarde, na Arena, o Grêmio fez a sua parte, vencendo o Novo Hamburgo por 4 a 3.

O Grenal 426 será o quarto disputado este ano. Por enquanto, a vantagem em 2020 é gremista. O Tricolor já havia vencido o primeiro clássico do ano, em 15 de fevereiro, fazendo 1 a 0 no Beira-Rio com gol de Diego Souza. Venceu também o mais recente, disputado em Caxias do Sul em 22 de julho, também por 1 a 0 – Jean Pyerre, de falta, foi quem marcou. Em 12 de março, no primeiro Grenal da história da Libertadores da América, a partida acabou em 0 a 0 na Arena, com direito a briga generalizada entre os jogadores.