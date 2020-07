Federação Gaúcha de Futebol define locais e horários das semifinais do Gauchão

liberação para que a dupla Grenal possa realizar partidas em Porto Alegre Finalmente, acabou o imbróglio envolvendo a indefinição a respeito das semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Após a, anunciada pelo prefeito Nelson Marchezan Junior nesta sexta-feira (31), a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou a data, locais e horários dos dois duelos que irão definir os finalistas do returno da competição.

O Inter irá encarar o Esportivo às 16h de domingo, no Beira-Rio. Já o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo também no domingo, só que às 19h, na Arena. As duas partidas ocorrerão com portões fechados.

Os compromissos com a emissora que detém os direitos de televisão colaboraram para a liberação dos estádios da dupla para receber as partidas. Para que a os dois confrontos pudessem ser transmitidos – um na TV aberta e o outro em canal fechado -, eles precisariam ocorrer em horários distintos. No entanto, os Centros de Treinamento das categorias de base de Grêmio e de Inter, onde ambos mandaram seus jogos depois da volta do Gauchão, não possuem iluminação artificial, o que inviabiliza a realização de jogos à noite. Assim, a liberação do Beira-Rio e da Arena acabou por ser a solução mais prática.

A final do segundo turno do Campeonato Gaúcho deve ser realizada na quarta-feira (5/8). A grande finalíssima, entre o vencedor do returno e o Caxias, campeão do primeiro turno, deve ocorrer no dia 27 de agosto.