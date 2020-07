Brasileirão Feminino - A CBF divulgou, nesta quinta-feira (30) a 5ª rodada da competição, que irá marcar a retomada dos jogos após a parada em razão da pandemia. Foram divulgados os confrontos até a 10ª rodada. O Inter volta à campo no dia 26 de agosto, quando recebe o Flamengo, às 19h30min, sem local definido. Já o Grêmio vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, no dia 29 de agosto, às 17h. O Tricolor é o sexto colocado, com 9 pontos e o Colorado está em oitavo, com 8. A líder da competição é a Ferroviária de São Paulo, com 12 pontos - quatro vitórias em quatro jogos.





NBA - O principal campeonato de basquete masculino do mundo voltou nesta quinta-feira (30), com o duelo entre Utah Jazz e New Orleans Pelicans marcando o reinício da NBA após mais de quatro meses. A competição estava suspensa desde 11 de março. A pandemia é a razão pela qual o torneio volta de maneira inusitada. A começar pela bolha que foi criada no Walt Disney World Resort, próximo à cidade de Orlando, na Flórida. Trata-se de um ambiente controlado, onde as equipes (jogadores, comissão técnica e dirigentes) estão concentradas desde o dia 7 de julho, com realização de testes da Covid-19, e o estabelecimento de protocolos sanitários para minimizar as chances de contágio.