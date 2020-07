Panvel doa máscaras e álcool gel para a Federação Gaúcha de Futebol

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Rede Panvel de farmácias doou, nesta semana, 5.000 máscaras de proteção de TNT e 400 frascos de álcool gel 500ml para a Federação Gaúcha de Futebol (FGF). A entrega foi realizada para o presidente da Federação, Luciano Hocsman e para o diretor de Marketing, Maurício Andrade.

Os itens chegam como reforço às medidas de prevenção contra o coronavírus, auxiliando na segurança das equipes na operação dos jogos no retorno do Campeonato Gaúcho de Futebol, que ocorreu nesta semana. A doação soma-se a outras iniciativas que a rede de farmácias vem promovendo para contribuir no combate à pandemia.