Comitê diz que vacina é fundamental para a realização das Olimpíadas de Tóquio 2021

foram adiadas, em março, para 2021, por conta da pandemia O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Yoshiro Mori, afirmou nesta quarta-feira (22) que o desenvolvimento de um tratamento para a Covid-19 será um elemento fundamental para permitir a realização das Olimpíadas, que começariam nesta sexta-feira (24), mas

A nova data para a cerimônia de abertura dos Jogos é 23 de julho de 2021 "O primeiro ponto será o desenvolvimento de uma vacina ou de um medicamento", disse Mori, em entrevista à TV japonesa NHK.. "Se a situação continuar como está, não podemos organizar os Jogos", acrescentou o dirigente, se recusando, no entanto, a pensar nessa hipótese. "Não posso imaginar que tudo se mantenha como está no próximo ano", sentenciou.

Estudos recentes demonstraram uma queda do interesse da população japonesa na organização dos Jogos, em simultâneo com o ressurgimento do coronavírus no país. Segundo pesquisa publicada na semana passada, apenas um em cada quatro japoneses apoia a realização dos Jogos em 2021, enquanto a maioria defende o adiamento ou o cancelamento.

Nesta quarta-feira (22), Mori recusou considerar a realização do evento com portas fechadas ou com um número reduzido de espectadores. "Se essa for a única alternativa, teremos de refletir e poderá ser considerado o cancelamento", acrescentou. O Japão foi um dos países menos afetados pela pandemia, graças a uma política de isolamento rigorosa, contabilizando menos de mil mortes e cerca de 27 mil infectados.