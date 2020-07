Campeonato Paulista - O maior e mais equilibrado Estadual do País também será retomado hoje. O Paulistão reinicia com um clássico entre Corinthians e Palmeiras, às 21h30min, na Arena Itaquera. Além do duelo entre dois grandes de São Paulo, a competição tem Ituano x Ferroviária (16h30min), Ponte Preta x Novorizontino e Santos x Santo André (19h15min). Outras quatro partidas fecham a 11ª rodada, amanhã.

Santos - A Justiça do Trabalho negou, em primeira instância, o pedido do goleiro Everson para deixar o clube paulista de graça. O jogador irá recorrer da decisão para buscar a liberação, alegando salários e direitos de imagem atrasados, além do FGTS que não foi depositado nos últimos meses. O atacante Eduardo Sasha também busca a saída da mesma forma que o defensor.

Tóquio 2021 - O membro mais antigo do Comitê Olímpico Internacional (COI), Dick Pound, rejeitou a ideia de que as Olimpíadas no ano que vem sejam realizadas apenas com público japonês.

Esportes olímpicos - A Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (Cacob), que tem a missão de representar os atletas perante à entidade, fortalecendo a interlocução e a interação entre as partes, terá uma nova turma a partir do mês de agosto. A eleição para o ciclo olímpico Paris 2024 será realizada entre os dias 24 e 28.