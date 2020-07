Após testagens, Inter tem um caso positivo para coronavírus entre atletas

O Internacional anunciou, em nota divulgada nesta terça-feira (21), que um dos atletas do Clube apresentou resultado positivo para o teste de coronavírus. A testagem de jogadores faz parte do protocolo exigido pela Federação Gaúcha de Futebol (FGV) na prevenção da Covid-19.

No texto, o Inter informa que foram testados atletas, comissão técnica e equipe de apoio do departamento de futebol, e que o caso positivo é de um atleta assintomático que já está afastado das atividades. Todos os demais exames deram negativo para Covid-19. Desde a retomada dos trabalhos, o clube realizou mais de 700 testes para coronavírus nos seus profissionais.

Após o treinamento desta terça-feira, o plantel Colorado entra em regime de concentração para as próximas três rodadas do Campeonato Gaúcho. A retomada do Gauchão, após mais de quatro meses sem jogos, ocorre nesta quarta-feira (22), quando está, a partir das 21h30min.