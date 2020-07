Vettel lidera treino com pista molhada, mas Hamilton é o mais rápido na Hungria

O primeiro dia de atividades para o Grande Prêmio da Hungria, terceira corrida da temporada de 2020 da Fórmula 1, teve dois treinos livres bastante distintos, nesta sexta-feira (17). Pela manhã no circuito de Hungaroring, a pista estava seca e a Mercedes dominou, com Lewis Hamilton apenas 86 milésimos à frente de Valtteri Bottas, e os dois obtendo tempos mais de meio segundo mais rápidos que a concorrência.

No entanto, choveu forte entre uma sessão e outra, e a pista estava bastante molhada no segundo treino, que teve Sebastian Vettel, da Ferrari, com o melhor tempo. O alemão anotou 1min40s464, uma marca muito acima daquela de Hamilton pela manhã com pista seca: o inglês cravou o melhor tempo até aqui no final de semana, com 1min16s003.

À tarde em Budapeste, o hexacampeão sequer tentou fazer tempos rápidos, assim como vários outros pilotos: somente 13 dos 20 marcaram tempo. Com isso, Vettel ficou em primeiro, Bottas, em segundo, 0s272 atrás da Ferrari, e Carlos Sainz colocou a McLaren em terceiro. O espanhol, assim como Vettel, chegaram a tentar colocar pneus intermediários nos minutos finais, mas a pista estava muito molhada.

O fato de muitos pilotos terem preferido ficar nos boxes tem explicação: há possibilidade de que chova também na classificação e na corrida, e os pilotos têm à disposição um número limitado de jogos de pneus.

Na chuva, os pilotos relataram muita dificuldade em manter os pneus dianteiros aquecidos. Isso também tem a ver com a temperatura ambiente, que não passou dos 20ºC e esteve bem aquém do que normalmente é encontrado pela F-1 na Hungria nesta época do ano.

A previsão é de chuva durante a última sessão de treinos livres antes da classificação, às 7h (de Brasília) deste sábado (18). A definição do grid começa logo depois, às 10h da manhã. A corrida oficial terá largada às 10h10min do domingo (19).