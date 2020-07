Departamento médico do Grêmio faz novo teste em diagnosticados com Covid-19

Os dois jogadores do Grêmio que testaram positivo para Covid-19 devem desfalcar o elenco no Grenal 425, confirmado nesta terça-feira (14) para 23 de julho. A ausência ainda não está confirmada em virtude de parte do protocolo do clube, que vai fazer novo teste e apontar em que estágio da doença estão os atletas. O clube não divulgou os nomes dos jogadores que testaram positivo.

Ambos os atletas estão em quarentena, mas o tempo de isolamento vai depender do resultado do novo teste . Os jogadores estavam assintomáticos e tiveram traços do vírus detectados no organismo em exame de imunofluorescência.

Nesta terça-feira (14), a dupla fez o teste RT-PCR. Com a nova amostragem, o departamento médico vai ser capaz de apontar com maior precisão em que período de incubação do vírus estão os atletas. Com isso, é possível que o tempo de isolamento seja inferior a 14 dias.

Todos no Grêmio realizam o teste RT-PCR após o primeiro resultado positivo, de acordo com as regras adotadas durante a pandemia. O exame é uma forma adicional de se identificar o ponto de "soroconversão" - o termo se refere à condição em que uma pessoa tem anticorpos suficientes contra uma doença para ser detectado em exames.