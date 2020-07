Ferj aciona Botafogo e Fluminense na Justiça e chama manifesto de 'chilique'

Folhapress

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) entrou na Justiça contra Botafogo e Fluminense, clubes que se posicionaram contra a volta do futebol no estado durante a pandemia do novo coronavírus. A entidade exige retratação de R$ 100 mil por danos morais, além de indenização por danos materiais, cujo o valor ainda não foi definido.