Grêmio afasta dois jogadores com Covid-19; Renato testa negativo ao voltar a Porto Alegre

Segundo a nota, o Departamento Médico do clube determinou o isolamento dos dois jogadores, seguindo normas sanitárias. Os dois estão assintomáticos, diz o Grêmio. Não foram divulgados os nomes dos afastados.

Renato Portaluppi, que estava no Rio de Janeiro, fez teste e teve resultado negativo para o novo coronavírus. O clube informou que o técnico desembarcou no fim da manhã para retomar os treinamentos técnicos e táticos.

Na semana passada, o governo estadual deu aval à volta do Campeonato Gaúcho, e a prefeitura de Porto Alegre, à retomada de treinos coletivos.

O imunoteste foi aplicado aos funcionários, jogadores e membros da comissão técnica de forma individual, com realização baseada no protocolo de circulação do Centro de Treinamentos Luiz Carvalho. O Grêmio já aplicou 487 testes entre funcionários e atletas.