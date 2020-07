Em amistoso com torcida, Neymar marca dois e PSG goleia Le Havre por 9 a 0

O Paris Saint-Germain disputou neste domingo (12) a primeira partida após a paralisação por quatro meses do futebol na França por causa da pandemia do novo coronavírus. Em amistoso na casa do adversário, a equipe goleou por 9 a 0 o Le Havre, equipe da segunda divisão francesa. O atacante Neymar marcou duas vezes.

A partida contou com a presença de cerca de 5 mil torcedores no estádio do Le Havre. A presença de público foi permitida pelas autoridades de saúde da França. Localizados no setor inferior, eles não precisaram utilizar máscaras nem manter o distanciamento de dois metros.

Em campo, o PSG não teve muito trabalho. Icardi abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo e fez o segundo aos 18. Aos 20, Neymar marcou após receber bom lançamento de Di María. Aos 28, foi a vez de Mbappé aparecer para fazer o quarto do PSG. Ainda no primeiro tempo, aos 42, Neymar converteu pênalti sofrido por Mbappé e marcou o quinto gol da equipe.

Na etapa final, ambos os times voltaram com escalações diferentes. Mesmo com os reservas, o PSG voltou a marcar aos cinco minutos, com Gueye, e, no minuto seguinte, Sarabia fez o sétimo gol. O placar foi definido aos 13 e 15, com gols de Kalimuendo e Sarabia, respectivamente.

O primeiro jogo oficial do PSG na retomada será realizado no dia 24 de julho, quando a equipe encara o Saint-Étienne, pela final da Copa da França, no Stade de France. A maratona de decisões do time de Neymar continua no dia 31, na partida contra o Lyon, pela Copa da Liga Francesa. Já em 12 de agosto, o PSG volta a jogar pela Liga dos Campeões da Europa, diante da Atalanta, em Lisboa.