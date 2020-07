Hamilton vence GP da Estíria e Mercedes faz dobradinha

Soberano e dominante, Lewis Hamilton sobrou no GP da Estíria da Fórmula 1. Neste domingo (12), o hexacampeão mundial liderou de ponta a ponta a corrida no circuito Red Bull Ring de Spielberg, na Áustria, e venceu a prova com autoridade, sem sustos, recuperando-se do. A corrida também foi marcada por erros e dificuldades na Ferrari, ainda perdida em 2020.