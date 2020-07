Volta do Gauchão será tratada em reunião no Piratini na tarde desta quinta

Uma reunião no final da tarde desta quinta-feira (9) poderá bater o martelo sobre a retomada dos treinos coletivos de futebol e do Campeonato Gaúcho, mesmo que sem a participação de público. Durante live realizada no início da tarde, o governador Eduardo Leite confirmou que irá tratar do tema com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, em encontro a partir das 17h30min, no Palácio Piratini. Segundo ele, a meta é primar pela segurança da população e dos jogadores.

a FGF apresentou ao Executivo os protocolo Em junho,s para o retorno do Gauchão ainda no final de julho, e previa número reduzido de sedes e delegações e ampliação de testagens para a Covid-19.