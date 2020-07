Grêmio - Ainda que a direção aguarde uma definição positiva por parte do governo do Estado em liberar os treinos coletivos, o clube segue trabalhando com a ida do grupo de jogadores para Criciúma. A resposta em relação à liberação é esperada até sexta-feira (10). Entretanto, a logística da viagem para Santa Catarina segue mantida para segunda-feira (13).

Inter - O Colorado recebeu oferta do Avaí para utilizar o seu centro de treinamento, em Florianópolis, para dar continuidade a preparação visando a retomada do Gauchão e o início do Brasileirão, previsto para o dia 9 de agosto. O próprio presidente do clube catarinense, Francisco José Battistotti, confirmou o contato.

Campeonato Carioca - Pela final da Taça Rio, Fluminense e Flamengo decidem o campeão do segundo turno, nesta quarta-feira (8), às 21h30min, no Maracanã. Caso o Rubro-Negro vença já será o campeão estadual, pois venceu a Taça Guanabara. Com o televisionamento cancelado pela Rede Globo, o Flu anunciou que transmitirá a partida pelo seu canal no YouTube.

Campeonato Catarinense - O torneio será retomado, nesta quarta-feira (8), com o aval da Secretaria de Saúde do Estado, que assinou uma portaria regulamentando competições de futebol profissional. Pelos jogos de ida das quartas de final, se enfrentam Criciúma x Marcílio Dias (19h) e Chapecoense x Avaí (20h30min).

Flamengo - Embora a direção do Benfica trate o nome de Jorge Jesus como prioridade para assumiu o clube na próxima temporada, o técnico afirmou que não cogita deixar o Fla neste momento.

Atletismo - A organização da tradicional Volta Internacional da Pampulha anunciou, nesta terça-feira (7), o cancelamento da edição deste ano, prevista para 13 de dezembro, e a realização de um evento especial em 12 de dezembro de 2021, com uma corrida reunindo as duas edições.