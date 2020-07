Inter - O Colorado abriu a 10ª semana de treinamentos com boas perspectivas de dinheiro no caixa. Nos próximos dias, a direção deve confirmar a venda do lateral-esquerdo Erik para o Al Ain, dos Emirados Árabes. O clube negociou 50% do jogador de 19 anos por US$ 750 mil (R$ 4 milhões), restando outros 50% em uma futura negociação.

Série C - Após terem o pedido para competição iniciar juntamente com as Séries A e B acatado pela CBF, as 20 equipes da terceira divisão seguem solicitando uma nova ajuda financeira junto à entidade. Para os meses de abril e maio, foi disponibilizado uma verba de R$ 4 milhões para cobrir os salários dos atletas. Contudo, esses meses se passaram e as despesas novamente voltaram a afetar os cofres dos clubes.

Goiás - A direção informou, nesta segunda-feira (6), que dois jogadores testaram positivos para Covid-19 na quinta bateria de exames realizada pelo clube, na sexta-feira. Os nomes não foram revelados, mas eles estão assintomáticos. Eles já foram afastados e vão cumprir o protocolo de isolamento por 14 dias, quando serão realizados novos testes.

Palmeiras - A pedido do próprio Dudu, o clube paulista deve acertar a qualquer momento a saída do atacante para o Al Duhail, do Catar. A primeira opção é que Dudu vá por empréstimo pelo valor de € 7 milhões (R$ 42 milhões). No fim do contrato, os árabes teriam que pagar mais € 7 milhões para ficar com ele em definitivo.

Futebol Americano - Patrick Mahomes, MVP do último Super Bowl, renovou por 10 anos com os Chiefs no maior contrato da história do esporte, por US$ 450 milhões (R$ 2.4 bilhões). O quarterback permanecerá em Kansas City até 2031, já que ainda restam dois anos de contrato antes de cumprir uma década de extensão.