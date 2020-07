Notas Esportivas

Em carta enviada à CBF, os 20 clubes que integram a terceira divisão do Campeonato Brasileiro pedem um novo auxílio financeiro devido aos impactos econômicos provocados pela pandemia do coronavírus. Eles solicitam, ainda, que a competição comece ao mesmo tempo que as séries A e B, ou seja, entre 8 e 9 de agosto