Sané deixa o Manchester City e assina contrato com o Bayern

Campeão alemão e na disputa do título da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen neste sábado (4) o Bayern de Munique já está de olho na próxima temporada. Depois do anúncio do jovem zagueiro francês Kouassi, o clube encerrou uma novela de meses e acertou nesta sexta-feira a contratação do atacante alemão Leroy Sané junto ao Manchester City.

A negociação entre o jogador de 24 anos e o Bayern de Munique vinha desde o início da temporada atual, no meio do ano passado. Um acerto com o Manchester City esteve muito próximo de acontecer, mas a lesão sofrida por Sané no jogo da Supercopa da Inglaterra que o afastou de grande parte da temporada fez com que a negociação voltasse atrás.

Os valores da transferência não foram revelados pelos clubes e Sané assinou contrato até junho de 2025. O seu trabalho no Bayern de Munique já começará na semana que vem. "O jovem de 24 anos assinou um contrato de cinco anos, até 30 de junho de 2025, e começará a se preparar para a temporada 2020/2021 em Munique na próxima semana", indicou em um comunicado oficial o clube que recentemente assegurou o oitavo título alemão consecutivo.

"É um jogador excepcional, que provou as suas qualidades ao longo dos últimos anos, notadamente na seleção alemã. O nosso objetivo é reunir os melhores jogadores alemães no Bayern e a contratação de Leroy sublinha esse objetivo", afirmou Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern de Munique.

Formado nas categorias de base do Schalke 04, Sané se transferiu para o Manchester City, a pedido do técnico espanhol Pep Guardiola, em 2016. Em 135 jogos, fez 39 gols e conquistou dois títulos do Campeonato Inglês. Como só tinha mais um ano de contrato com o clube de Manchester, decidiu sair e jogar sob o comando de Hansi Flick, que o treinou na seleção alemã sub-21.

"O Bayern é um grande clube com objetivos ambiciosos que me animam muito. Estou ansioso para começar este novo desafio e mal posso esperar para começar a treinar com a equipe. Conheço Hansi Flick dos tempos da seleção sub-21 e tínhamos uma boa relação. Quero ganhar o maior número de títulos no Bayern e a Liga dos Campeões é a maior prioridade , disse Sané, em declarações publicadas no site do Bayern de Munique.