Inter e Corinthians confirmam venda de Gustagol para time da Coreia do Sul

Inter e Corinthians confirmaram nesta terça-feira (30) a venda do atacante Gustavo para o Jeonbuk Motors. O centroavante estava emprestado ao Inter, mas agora vai se transferir ao time da Coreia do Sul, só dependendo da aprovação nos exames médicos para ter a transferência oficializada. Ele também terá de cumprir os protocolos sanitários para entrar no país asiático em meio à pandemia do coronavírus.

"O Sport Club Internacional comunica que a proposta oficial recebida pelo centroavante Gustavo atendeu às exigências do Clube e autorizou o Corinthians, detentor dos direitos federativos do atleta, a prosseguir na negociação para venda do jogador. O Inter possuía 15% dos direitos econômicos do atacante e será devidamente indenizado. Informamos que o atleta já foi liberado das atividades para finalizar o processo de transferência", anunciou o Inter.

"O Sport Club Corinthians Paulista comunica que liberou o atacante Gustavo para realizar exames médicos na Coreia do Sul, após concordar com a proposta recebida pelo Jeonbuk Motors", anunciou o clube paulista. "O processo de transferência segue em andamento e será concluído após as avaliações médicas, assim como o cumprimento dos protocolos sanitários exigidos pelo país asiático", acrescentou.

Os valores financeiros da transação não foram revelados, mas se sabe que o Inter terá direito a receber pelos seus 15% dos direitos econômicos do jogador, adquiridos quando ele chegou ao clube gaúcho, no começo desta temporada, inicialmente cedido por empréstimo até o fim de 2020. As partes restantes dos direitos de Gustavo estão divididas entre o Corinthians - 30% -, o Criciúma - 35% - e o Taboão da Serra - 20%.

Gustavo, de 26 anos, tinha sido pouco utilizado pelo Inter até a paralisação das competições, com apenas três jogos disputados e nenhum gol marcado. Antes, havia atuado três vezes pelo Corinthians, também sem ir às redes.

Contratado em 2016 pelo clube, Gustavo somou 69 partidas disputada pelo clube, com 15 gols, também tendo sido emprestado nesse período para Bahia, Goiás e Fortaleza. Ele fez parte do elenco que conquistou o título do Campeonato Paulista em 2019.