Henrique, do Cruzeiro, recebe alta e se recupera em casa, após acidente de carro

O volante Henrique, do Cruzeiro, teve alta do hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde estava internado desde sexta-feira (26), quando sofreu um acidente de carro. De acordo com as informações do clube, o atleta continuará o tratamento em casa e deve retornar aos treinamentos na Toca da Raposa 2 em breve. Não há previsão para recuperação total do atleta.

"Nosso atleta Henrique recebeu alta hospitalar nesta manhã e agora segue sua recuperação em casa. "Agora são apenas os cuidados gerais para que ele se recupere das pequenas lesões e esteja apto, em breve, para realizar suas atividades na Toca da Raposa 2", disse o Superintendente Médico do Clube, Dr. Daniel Baumfeld.

Na última sexta-feira, Henrique dirigia uma Land Rover quando perdeu o controle e despencou de uma altura de 200 metros no Mirante do Jabotá, em Brumadinho, na estrada que leva para o distrito de Casa Branca. As informações iniciais indicaram que o meio-campista estava consciente no momento em que foi atendido por membros do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Henrique tem 35 anos e retornou ao Cruzeiro na última quarta-feira, após rápida passagem pelo Fluminense, onde disputou apenas sete jogos. Ele possui contrato com o clube até o fim de 2021, sendo o oitavo atleta que mais vezes vestiu a camisa do time, com 516 jogos disputados.