Grêmio fecha acordo com jogadores e adia parte do pagamento de salários

A negociação faz parte da segunda onda de medidas para amenizar o impacto da queda de fluxo de receitas em função da interrupção das atividades que geram recursos para o clube. Os valores que serão cuja quitação será adiada abrange abril a setembro deste ano.

Segundo a nota, os valores que deixam de ser pagos por seis meses serão quitados de janeiro de 2021 a Dezembro de 2022. Bolzan coordenou as conversas, que teve "a plena cooperação e entendimento do grupo de atletas, comissão técnica e suas principais lideranças", diz a manifestação Tricolor.

Segundo a direção do clube, o acerto ocorreu em um único encontro. "Essa construção contempla de comum acordo a preservação dos empregos de todos os colaboradores/funcionários do clube. O Grêmio reconhece a compreensão e a sensibilidade de todos os profissionais envolvidos nesse momento de crise financeira e da excepcionalidade vivenciada pela pandemia", afirma a nota.

Segundo o Demonstrativo de Resultados (DRE) do primeiro trimestre de 2020, o Grêmio teve despesa de R$ 45,4 milhões com jogadores, o que representou 87% da conta total com pessoal (R$ 52,2 milhões) e 65% do custo total do clube de janeiro a março (R$ 70,1 milhões). Na conta dos atletas, os valores com salários e cessão de imagem somam R$ 35 milhões (R$ 23,7 milhões com salários e R$ 11,3 milhões com imagem), ou seja, 77% do gasto total com o elenco.

O DRE mostra ainda que este ano a despesa com pessoal ligado ao futebol profissional subiu 66% em relação ao primeiro trimestre de 2019, quando alcançou R$ 27,1 milhões. O clube pagou este ano R$ 23,8 milhões em três meses - média de quase R$ 8 milhões ao mês - em salários e encargos. De janeiro a março do ano passado, foram R$ 16 milhões, ou média de R$ 5,3 milhões mensais.

A maior alta percentual nas despesas mais significativas com jogadores foi na cessão de imagem, com aumento de 117% nos dois períodos. Foram R$ 5,2 milhões no primeiro trimestre de 2019 e R$ 11,3 milhões de janeiro a março recentes.

O futuro financeiro do Grêmio, até setembro

live do Instagram do JC Os números do primeiro trimestre pouco tiveram de reflexo da pandemia, disse o presidente ao falar na. Tanto que na linha de resultado final, o Grêmio fechou com superávit (mais receitas que despesas) de R$ 11,9 milhões. O valor ficou bem abaixo do saldo positivo do ano passado no período, que foi de R$ 44,3 milhões e abaixo também do orçado, de R$ 25,9 milhões. O que já pode já indicar uma frustração de captação, até porque os jogos cessaram em 15 de março.

O acerto anunciado completa o plano para gerir as finanças no curtíssimo prazo, até setembro, explicou o dirigente. Antes do último trimestre de 2020 (outubro a dezembro), o clube vai rever todo o orçamento do ano definido antes de despencar o novo coronavírus no mundo do futebol, que previa até R$ 380 milhões na suplementação, mas que já sofre ajustes. "Já reduzimos o nosso orçamento em quase R$ 80 milhões", contabilizou.

Bolzan diz que mesmo com o impacto da pandemia, houve espaço para normalizar o fluxo. "O que deixarmos de receber, teremos de desonerar dos pagamentos. Neste primeiro momento, desonerando para colocar lá na frente, diferir, parcelar, passar os pagamentos para 2021, 2022 e quem sabe até para 2023", projetou. As medidas não atingem só jogadores, mas também funcionários, fornecedores e tributos.

Com dados ainda não divulgados e fechados de abril e maio - que devem sair com o segundo trimestre, Bolzan garante que "abril foi mais equilibrado". "Um zero a zero com um pouquinho de melhora. A perspectiva de maio é permanecer equilibrado, um pouquinho menos talvez", antecipou.

O dirigente diz que o foco é administrar 2020, para "depois repactuar o orçamento do clube para garantir o pagamento em 2021 e 2022".