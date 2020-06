Cruzeiro tem novas ações na Fifa e precisa pagar R$ 14,1 milhões até agosto

O Cruzeiro recebeu duas novas ordens de pagamento da Fifa. O clube precisa quitar uma dívida de US$ 2.286.840,00 (R$ 11,8 milhões na cotação atual) com o Tigres, do México, pela contratação de Rafael Sóbis e outro débito de 395.619,00 (R$ 2,3 milhões) com o Spartak Moscou, da Rússia, pelo empréstimo de Pedro Rocha. A soma é de R$ 14,1 milhões.

A pendência pela contratação de Sóbis, ocorrida em 2016, deve ser paga até 15 de julho de 2020. O outro valor tem que ser quitado até 6 de agosto deste ano. Em ambos os casos, as penalidades são o impedimento de registro de atletas até que as referidas pendências sejam pagas. De acordo com o próprio clube, nenhum dos casos envolve punições como perda de pontos e tampouco rebaixamento de divisão.

A diretoria explica ainda que tem monitorado de perto as ações na FIFA e mantido diálogo direto com os demais clubes envolvidos. Os mineiros dizem não medir esforços para que todas as pendências sejam resolvidas da melhor forma possível.