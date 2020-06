Direção planeja pagamentos dos salários até o final desta semana

Pela primeira vez na gestão Marcelo Medeiros, os salários dos jogadores sofreram um atraso. O pagamento, que era para ser efetuado até o dia 5, deve ser concretizado até sexta-feira ou no máximo na segunda. O valor que auxiliará à direção virá de crédito oferecido pela Confederação Brasileiro de Futebol (CBF), referente às cotas de televisionamento. A quantia de cerca de R$ 7 milhões colocará os vencimentos dos atletas em dia, já que eles acordaram uma redução de 25% em seus ganhos.

Os jogadores já foram comunicados e estão cientes do atraso. A crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus vem causando dor de cabeça paras os gestores dos clubes em todo o País. De acordo com o presidente Marcelo Medeiros, o atraso não atingiu os funcionários do clube, nem as categorias de base, sendo que estes valores são de menor custo aos cofres colorados. A falta de fluxo de caixa, a redução de alguns patrocínios, a ausência de bilheteria e a queda de associados são alguns dos fatores que provocaram o atraso. De acordo com o balanço do clube, o Inter encerrou os primeiros quatro meses do ano com um déficit de R$ 51 milhões.