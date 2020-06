Inter - Os salários do mês de maio dos jogadores ainda não foram quitados pela direção colorada. Os vencimentos deveriam ser pagos até o último dia 5. A ideia é de que as contas sejam normalizadas até o próximo dia 29, quando será liberado um crédito oferecido pela CBF, no valor de cerca de R$ 7 milhões.

Grêmio - Um dia após o técnico Renato Portaluppi ser flagrado na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, a diretoria veio a público ontem para afirmar que determinou a todos rigor e atenção à observância dos mesmos procedimentos sanitários estabelecidos para cumprimento no Centro de Treinamentos e fora dele.

Brasil-Pel - José Raymundo, médico do Xavante, é mais uma vítima do novo coronavírus. Ele ficou internado por 85 dias e veio a óbito ontem. Aos 70 anos, ele contraiu a doença quando realizou duas cirurgias em um hospital de Bagé. Reconhecido no meio esportivo, José Raymundo também trabalhou por 10 anos no Pelotas.

Dupla Ca-Ju - O Juventude confirmou o início dos treinos para hoje. Os atletas que ainda não realizaram teste para Covid-19 passarão pelo exame na apresentação. O técnico Pintado esteve ontem no estádio Alfredo Jaconi. Já os jogadores, funcionários e comissão técnica do Caxias realizaram a segunda testagem para o coronavírus e anunciará o retorno dos treinos ainda nesta semana.

Direitos de transmissão - Flamengo e Rede Globo podem travar uma batalha judicial em breve, e sem precedentes. A emissora garante que irá tomar medidas legais caso o clube decida transmitir os jogos do Campeonato Carioca em que é mandante, como prometeu fazer assim que a Medida Provisória nº 984, que altera as regras sobre os direitos de transmissão das partidas de futebol, foi divulgada. Isso vale para qualquer plataforma.