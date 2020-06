Lateral Victor Ferraz se diz ansioso pela volta do futebol

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Grêmio segue trabalhando a parte física no CT Luiz Carvalho. Enquanto a bola não volta a rolar e os treinos coletivos não são liberados, o lateral-direito Victor Ferraz, titular do time de Renato Portaluppi até a paralisação em março, tenta segurar a ansiedade para voltar a disputar uma partida. "Gostaria muito de poder voltar a jogar, a gente já está treinando, seguindo todos os protocolos de restrições. Estamos treinando praticamente só a parte física, mas a vontade de voltar a jogar existe. Sabemos que não é só a nossa vontade que tem que prevalecer. Existem pessoas capacitadas para autorizar esse retorno", comentou.

O momento vivido por todos também foi avaliado pelo jogador. "É um momento triste não só para o futebol, mas em todo o cenário mundial. Delicado para a humanidade, com a perda de muitas pessoas. Muitos seres humanos sofrendo, morrendo e convivendo com muita tristeza, muita gente próxima também", disse. O Tricolor encerra a semana de treinos com uma atividade nesta sexta-feira.